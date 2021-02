Koronavirus je čínská biologická zbraň, kázal arcibiskup Duka

Duka ve svém projevu dodal, že původ koronaviru znají všichni vojenští specialisté, ale nechtějí, nebo nemohou to říci. Proti výroku se ohradil například imunolog Václav Hořejší. Podle pražského arcibiskupství je Dukův výrok vytržený z kontextu.

„Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmí říci. (...) Pro křesťany je to ale stejná situace jako předtím. Musíme překročit hranici smrti. Stejně jako po narození, kdy jsme skončili v náruči matky, tak skončíme v náruči boží,” prohlásil Duka během projevu.