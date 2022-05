Kontrolní úřad zjistil nedostatky v hospodaření VZP

Úřad také upozornil na systémový problém ve správě pohledávek VZP. Od osmi dlužníků nevymáhala dlužné pojistné a penále ve výši přesahující 13 milionů korun. Také vedla zaniklé a nevymahatelné pohledávky staré až 25 let.

„Některým z uvedených problémů by bylo možné předejít, pokud by VZP měla dostatečně funkční vnitřní kontrolní systém, s jehož pomocí by nesrovnalosti a chyby včas zjistila,“ shrnul NKÚ.