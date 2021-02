Koncerty za měsíc? Testovat by se mohlo jako na Slavii, připustil Blatný

Cestou, jak pouštět diváky do hledišť na kulturu či sport, by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohlo být testování přímo před akcí. Podobně, jako tomu bylo před čtvrtečním fotbalovým zápasem Evropské ligy v Praze na Slavii. Reálně by to podle ministra bylo možné od půlky či konce března - tedy zhruba za měsíc.