Komunisté házejí vládě klacky pod nohy. Nouzový stav zřejmě nepodpoří

„Podle toho, co slyším ze strany, tak je čím dál méně pravděpodobné, že to vůbec budeme podporovat,“ uvedl v úterý před jednáním Sněmovny poslanec KSČM Pavel Kováčik.

Finální stanovisko strany by mělo padnout ale na konci týdne, poslanci budou o nouzovém stavu rozhodovat zřejmě v pátek. „Do čtvrtka očekáváme reakce z naší stranické struktury, tedy z krajů a okresů, jakým způsobem doporučí klubu, aby se postavil k prodloužení nouzového stavu,“ dodal s tím, že on sám by byl pro dalších 14 dní.