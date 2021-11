Koalice vítají rozhodnutí Pirátů. Nesmíme lidi zklamat, uvedl Rakušan

„Věřím, že nás lidé volili proto, abychom společně porazili Andreje Babiše. Abychom společně ukončili vládní chaos. Jsem rád, že to většina Pirátů nechce zahodit. Lidi v této zemi nesmíme zklamat,” napsal na Twitter krátce po pondělním vyhlášení výsledků lídr partnerského hnutí STAN Vít Rakušan.

Věřím, že nás lidé volili proto, abychom společně porazili Andreje Babiše. Abychom společně ukončili vládní chaos. Abychom zabránili vládě populistů a extrémistů a nabídli lidem lepší budoucnost. Jsem rád, že to většina Pirátů nechce zahodit. Lidi v této zemi nesmíme zklamat.

Rozhodnutí vstoupit do vlády uvítal i šéf ODS a budoucí premiér Petr Fiala. „Věřím, že vznikající vláda koalic SPOLU a PirSTAN dokáže provést zemi složitým obdobím. Čeká nás spoustu práce,” napsal na sociální síť.

„Jsem rád, že vstup Pirátů do vlády je definitivně potvrzen. Obohatí náš vládní tým, který má před sebou nejtěžší misi od vzniku samostatné ČR. Čelíme krizi pandemické, ekonomické i energetické, ale jsme na to připraveni a věřím, že to spolu zvládneme,” napsal zase šéf lidovců Marian Jurečka.