Klesající trend covidu-19 se v Praze zastavil. Metropole vykazuje nejvíce případů v Česku

Podle hlavní pražské hygieničky Zdeňky Jágrové je to způsobeno velkým pohybem lidí v metropoli.

Nejhorší čísla momentálně vykazuje Praha, která v posledním týdnu vykázala 20 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. O polovinu méně má pak úzce propojený Středočeský kraj, z něhož do metropole každodenně vyráží za prací či nákupy řada lidí.

Zbylé kraje, zejména ty moravské a slezské, se pohybují v jednotkách případů. A to dokonce i ty, které ještě před několika týdny na mapě denních přírůstků pozitivních případů svítily rudě. Tudíž svými hodnotami spadaly do nejpřísnějšího rozvolňovacího balíčku.

Na dotaz, co přesně způsobilo zastavení poklesu počtu nových případů v Praze, když klesání čísel ve zbytku republiky povětšinou i nadále pokračuje, reagovala následovně:

„Za tím není nic hmatatelného, není žádný jednotný zdroj nákazy, žádný velký klastr, prostě je ta situace taková, jaká je. Stejné to bylo vloni a bude to tak bohužel i celé letošní léto.”

Podle Jágrové se na situaci v Praze zatím neprojevuje turistika. „Jsou tam nějací nakažení cizinci, ale že by to byla nějaká převaha nebo vysoké procento, tak to není,” dodala s tím, že i v Praze se podobně jako ve zbytku republiky již šíří indická mutace delta.