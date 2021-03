Václava Klause do Krkonoš vezli přímo policisté

Klaus vyrazil z Prahy do Černého Dolu na Vrchlabsku v čase kritické pandemické situace s enormním výskytem britské mutace covidu.

Jelikož jako bývalá hlava státu stále požívá statusu chráněné osoby, jeho ochranu zajišťují policisté. Ti ho také paradoxně při cestě do uzavřeného Trutnovska doprovázeli. Podle mluvčí policejního prezidia Kateřiny Rendlové však policisté z jeho ochranky nejsou oprávněni zjišťovat účel cesty chráněné osoby. „Posoudit, zda Václav Klaus porušil vládní nařízení, náleží příslušnému správnímu orgánu,“ upřesnila Rendlová.

Klause však policisté do střeženého území nejen přímo doprovázeli, ale podle jeho mluvčího Petra Macinky se exprezident i předem dotazoval na podmínky své cesty. „Předem se oficiálně informoval u policie o možnostech cesty do Černého Dolu, kde potřeboval něco zařídit. Ptal se, co musí splnit, aby tam mohl jet legálně, už proto, že je veřejně známý a objektem různých udání,“ tvrdí Macinka.