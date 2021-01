Klaus mladší: Jsem rád, že nejsem v ODS. Trikolóra se do Sněmovny dostane

Část členů Trikolóry vás vyzývá k odstoupení kvůli údajnému porušování stanov a zásahům do programu a kandidátek bez projednání se stranickými kolegy. Vy pochybení odmítáte. Jak si tedy vysvětlujete jejich krok?

V každé straně lidé, kteří se nedostanou na kandidátku, nejsou šťastní a vznáší nejrůznější kritiky. Je to normální. Děje se to ve všech stranách na světě. My postupujeme standardně a žádná kandidátka prozatím uzavřená není. Že má předsednictvo a předseda sám podle stanov možnost jejich složení ovlivňovat, je fakt, který platí taky všude. A mě samozřejmě zajímá, kdo povede naše kandidátky v jednotlivých krajích, abychom uspěli, a tak se tomu věnuji.

Já sám budu lídrem kandidátky v Praze, paní poslankyně Majerová (Zuzana Zahradníková Majerová – pozn.red.) povede kandidátku v Plzni a Tereza Hyťhová v Ústí. Bylo to se souhlasem grémia strany a myslím, že to i kraje podpoří. A že jsou tam někteří, kteří tam viděli sami sebe a nelíbí se jim to, se děje taky všude. Kdybyste dělala rozhovor s členy pražské ODS, tak zřejmě řada z nich taky neskáče metr do vzduchu, že jim dosadili někoho z jiné stany na lídra. Je zcela normální, že lidé vyjevují různé názory. Rozdíl Trikolóry je v tom, že je relativně nová a není v regionech zakořeněná, a tak je to živější.

Všichni zároveň podepsali dopis, kde o Trikolóře mluví jako o nedemokratické straně, která jde autokratickou cestou bez ohledu na své členy. Jak se vám tohle od bývalých členů poslouchá?

Moc to neprožívám. Všichni tři lidi (bývalý kandidát Trikolóry do Senátu Zdeněk Pešek, bývalý předseda hnutí v Olomouckém kraji Aleš Hrubý a bývala mluvčí Ivana Kerlesová – pozn. red.), kteří napsali ten dopis, ztratili podporu své krajské organizace, aniž bych do toho zasahoval. Takže co bych na tohle měl více říkat? My teď musíme pracovat a představit čtrnáct kvalitních kandidátek. Chceme hájit konzervativní pravicový program, což už jsme podle mě prakticky jediní. To je náš úkol. Otáčet se dozadu nemá smysl.

Váš program byste tedy popsal jako konzervativně pravicový?

Tak jsme jediná strana, která hájí kapitalismus a váš majetek v téhle republice od chvíle, kdy ODS odešla do levého proevropského středu. Zároveň podle mě jako jediní hájíme racionálně národní program, aby lidé, kteří zde žijí, mohli o téhle zemi rozhodovat ve všech ohledech včetně šedesáti procent zákonů, které sem jdou z EU. A také jsme jako jediní dostatečně konzervativní v otázkách životního prostřední, genderu a podpory klasického průmyslu nebo vzdělání.

Často se také mluví o vašem překryvu s hnutím SPD Tomia Okamury. Vidíte tam rovněž programovou blízkost?

Ne. Když si vyjedete hlasování z Poslanecké sněmovny, v některých národních či protestních otázkách třeba hlasujeme stejně, ale v řadě ostatních ne. SPD se rekrutuje spíše z bývalých komunistických voličů. Je to silně levicový program. My si moc do zelí nelezeme, řada novinářů se nás tam snaží natlačit, ale realitě to neodpovídá.

Dále členové strany kritizují i vaši účast na nedávné pražské demonstraci odpůrců vládních opatření proti šíření koronaviru. Co vás přivedlo na Staroměstské náměstí?

Jsem kritikem toho, jak vláda už rok čelí té nebezpečné pandemii. V březnu a v dubnu jsem vládu podporoval, ale zhruba od květně si myslím, že nedělá nic smysluplného. Víceméně zemi jenom zavírá. Měli jsme PES (protiepidemický index na který mají být navázána opatření – pozn. red.), který už neplatí, jelikož nyní klesl, ale země stále zůstane zavřená. Ani nemáme žádná data, že jsou třeba třeťáci nakažení a prvňáci, kteří jsou ve škole, ne. Spousta dětí je doma a jejich vzdělanost klesá. Nechráníme přitom ty nejohroženější skupiny, a sice lidi v domovech seniory.

Podle vás nechráníme rizikové skupiny dostatečně? Jak byste si tedy jejich zvýšenou ochranu představoval?

Dali jsme do toho pět set miliard. Takže pokud dáme čtvrtinu jen na ochranu babiček a dědečků v pečovatelských domovech a dalších zařízeních, máme na každého z nich hodně přes milion. Může mít osobní asistentku, čističe vzduchu a nejmodernější testování pro každého, kdo je navštíví. Zároveň můžeme podporovat rodiny, aby si je braly domů. Zkrátka máme chránit ohrožené, nikoli zavírat zdravé.

Zmiňoval jste i dopady na vzdělání. Vy máte ke školskému prostředí blízko, dlouhé roky jste působil jako ředitel gymnázia. Můžete to tedy rozvést?

Když máte dítě, které je velice nadaná a motivované, a ještě je z rodiny, kde to vzdělání stojí v popředí žebříčku hodnot, nemá tento způsob výuky nějaké strašné dopady. Doma má spoustu knížek a nějaké úkoly dostane online. Ale když se bavíme o té většinové populaci, tam je to devastující. Kdyby to tak nebylo, můžeme učitele propustit a nejmout těch deset nejlepších, ať učí online, a ušetřit stovky miliard. Přitom čím jsou děti mladší, tím je to horší.

A dovedete si představit, že byste se do školského prostředí vrátil? Přemýšlel jste nad tím, co budete dělat, pokud se Trikolóra nedostane do Sněmovny?

Myslím, že budeme úspěšní. Takže o tom moc nepřemýšlím. Ale ještě než jsem se začal věnovat veřejných věcem, říkal jsem, že si dovedu představit, že půjdu učit, ale nevrátím se k ředitelování. Byrokracie se strašně nafoukla. To radši budu pekařem.

Každopádně zatím tedy nemáte pocit, že se vám Trikolóra rozpadá?

Vůbec.

V aktuálních průzkumech se nicméně pěti procentům, které potřebujete ke vstupu do Sněmovny, neblížíte. Co tedy plánujete udělat pro to, aby se to podařilo? Myslíte, že by měl chuť kandidovat i váš otec (bývalý prezident Václav Klaus – pozn. red.)?

To je otázka spíše pro něj. Ale myslím, že má táta energii politika. Politikou žije. Je to podle mě i nyní jeho hlavní činnost. Do veřejného života promlouvá. Takže vyloučit se nedá nic.

V Poslanecké sněmovně jste začínal jako poslanec ODS, kterou váš otec zakládal, a vy jste z ní byl následně vyloučen. Zpětně viděno, mrzí vás, že již nejste jejím členem?