Kdo se neotestuje, bude ve škole sedět v roušce, plánuje ministerstvo

Vyplývá to z informací, které ministerstvo školství zaslalo do škol. Povinné preventivní testování žáků antigenními testy podle něj budou moct školy nahradit i testováním přesnější metodou PCR, pokud si ji podobně jako dosud zajistí samy. Kolik peněz od státu by za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné. Vláda o tom bude jednat v červenci či srpnu.