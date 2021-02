Kdo komu co slíbil? diví se Benešová nálezu Ústavního soudu

Rozhodnutí soudu ministryně označila za „vrcholové číslo”, nad kterým zůstává rozum stát. „Na ústavním nálezu mi hlavně vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují,” podotkla. „Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?” pokračovala.

„Už minule tak nějak komentoval politické dění, což by jako předseda Ústavního soudu neměl. Takže není to poprvé,” doplnila.

Rozhodnutí podle ní způsobí chaos na české politické scéně. „Myslím, že po tom, co udělali, tam nastaly mezery. Bez náhrady zrušili ustanovení, teď je nutno přijmout rychle novelu, což se nemusí povést. Je to celé narychlo a sporné, ne všichni soudci s tím souhlasili,” poznamenala.

Ministryně se zatím se zněním nálezu neseznámila. „Přečtu si to v klidu večer, těžko se budu podrobně vyjadřovat, navíc nejsem ústavní právník. Nechci ingerovat do věcí, které mi nepřísluší. Ale je to prostě celé takové zvláštní,” uzavřela.