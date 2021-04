Kde by se nyní mohly otevřít školky

Podle aktuálních dat by se tak do školek mohly vrátit děti v okresech Cheb, Karlovy Vary a Sokolov v Karlovarském kraji, Tachov a Domažlice v Plzeňském kraji, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Jičín v Královéhradeckém kraji, ve středočeském okresu Nymburk a v okrese Semily, který spadá pod Liberecký kraj.

Vláda má představit i podmínky pro další rozvolňování, a to nejen v rámci školství. Ve středu Arenberger zmínil, že do 3. května by měly být otevřeny i obchody.