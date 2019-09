Kauza Walderode nekončí, Turnov majetek vydat nechce

Restituční kauza se táhne už od konce 90. let a zpočátku se pro šlechtický rod nevyvíjela příznivě. Až do roku 2008, kdy zlomové rozhodnutí v otázce dědictví po zesnulém hraběti Karlu des Fours Walderode učinil Nejvyšší soud v Brně. Potvrdil usnesení Krajského soud v Liberci a vydal dědičce po hraběti Johanně Kammerlanderové lesní pozemek o rozloze čtvrt hektaru v obci Žďárek na Liberecku.

Následně v roce 2017 okresní soud v Semilech rozhodl o vydání rozsáhlého majetku včetně zámku Hrubý Rohozec. Krajský soud v Hradci Králové letos v červnu zamítl odvolání několika organizací včetně Lesů ČR či města Turnov a vydání majetku potvrdil. Konstatoval, že Karel des Four Walderode se nikdy nedopustil zrady na českém národě, což dokazuje i to, že mu po válce bylo potvrzeno československé občanství.