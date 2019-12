Kauza Čapí hnízdo: Proč právě Babiš a Mayerová?

„Z informací a údajů opatřených z banky HSBC, která společnosti (Farma Čapí hnízdo) poskytla úvěry, vyplývá, že společnost byla prezentována jako výlučné vlastnictví obviněného Babiše. Tato banka vykazovala společnost jako společnost jednoznačně patřící do koncernu Agrofert,“ píše se v dokumentu.

Současně v něm stojí, že pokud by nebyl projeven Babišův zájem, banka by úvěry Čapímu hnízdu neposkytla.

Někdejší členka představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo (FČH) Jana Mayerová je obviněná jako spolupachatelka z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, za což jí v případě odsouzení hrozí rovněž až deset let vězení. Pod dokumenty či žádostí o poskytnutí dotace byla ve valné většině případů podepsaná právě Mayerová.

„Věděla (Mayerová), že společnost tvořila jednu hospodářskou entitu se společností Agrofert, a. s., úmyslně tuto podstatnou informaci v žádosti zamlčela, a to v úmyslu podvodně získat dotaci a napomoci realizovat projekt obviněného Babiše,“ doplnil s tím, že Mayerová společně s dalšími původně obviněnými činila všechny kroky na popud Babiše.

„Nepodařilo se opatřit důkazy, které by prokazovaly, že společnost FČH nebyla v době podání žádosti o poskytnutí dotace či v následné době do rozhodnutí Výboru regionální rady o poskytnutí dotace, event. do uzavření smlouvy, nezávislým podnikem a nesplňovala definici malého a středního podniku,“ popsal Šaroch hlavní důvod pro zastavení stíhání.