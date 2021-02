Karlovarští hasiči balíčkují roušky pro postižené okresy

„Dělíme to na jednotlivé obce, dostali jsme rozpis, kolik má na každou z nich přijít roušek. Respirátory pak půjdou do škol. Pro každou obec odpočítám přesnou část a pak to všechno odvezeme do obcí s rozšířenou působností. Z nich to dobrovolní hasiči rozvezou do konkrétních obcí,“ uvedl pro ČTK Pavel Růžička z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení krajských hasičů.