Kam lze od 15. června cestovat? Vláda schválila tzv. semafor

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v pondělí schválil systém tzv. semaforu, který rozděluje státy do tří kategorii podle toho, jaká je v nich epidemiologická situace. Bez negativního testu na covid-19 tak mohou Češi opět cestovat od 15. června do zeleně a oranžově označených zemí. Do nich spadá například Německo, Slovinsko, Chorvatsko nebo Řecko. Na Twitter to napsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).