Kalousek: Kvůli koronaviru jsem připraven jít do karantény a se státem se soudit

Češi, kteří budou muset jít po návratu z Itálie kvůli koronaviru do karantény, by podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska neměli čerpat nemocenskou. Jde podle něj o tzv. překážku v práci, a neměli by tak přijít o svůj plat. Pro to, aby to dokázal, je připraven sám jít do karantény a se státem se soudit.