Justice chybovala, zastal se ÚS Tchajwanců, kterým hrozilo vydání do Číny

Ústavní soud (ÚS) kritizoval postup české justice, která rozhodla o přípustnosti vydání osmi Tchajwanců k trestnímu stíhání do Číny. Městský ani Vrchní soud v Praze podle ÚS nezohlednily rizika, že i přes poskytnuté diplomatické záruky by reálně mohlo být s Tchajwanci zacházeno špatně. Cizinci nakonec do Číny vydáni nebyli.