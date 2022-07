Jurečka chce stále debatovat o zvyšování daní. Nemá ale s kým

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dál trvá na tom, že by vládní koalice měla vést debatu o zavedení daňové progrese, což by znamenalo, že by vysokopříjmoví lidé platili vyšší daně než dnes. Proti takovému návrhu se v sobotním rozhovoru pro Právo vyslovil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).