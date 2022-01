Jsme v první linii, vzkázali Stanjurovi naštvaní učitelé

„Učitelé stále musí dělat spoustu věcí, které jim nepřináleží, ať už je to trasování, nebo různé organizace v případě výskytu nákazy a karantén. A jsou v nejbližším kontaktu s žáky, tak jsou ve stejném riziku jako zdravotníci,“ doplnil Zajíc.

U ministra školství Petra Gazdíka (STAN) si stěžoval i předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček. „I když ta formulace byla od jeho kolegy z vlády, hovořil jsem o tom s panem ministrem Gazdíkem. Formulace nebyla šťastná, protože to není pravda. Učitelé určitě jsou v první linii, protože testujeme, jsme v dennodenním kontaktu s žáky,“ řekl Právu.

„Učitelé to vnímají dost negativně. Určitě by to vnímali snáze, kdyby věděli, že může dojít k nějakým změnám. Pak z toho bylo zklamání,“ popsal Zajíc.

Oba připustili, že řada ředitelů už měla připravené mzdové výměry, které teď přepisují podle nových instrukcí, které obdrželi od ministerstva školství na konci minulého týdne.