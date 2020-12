Jsem z toho nervózní. Rozvolňování je strašně moc, prohlásil Babiš. Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu

"Jsem z toho vývoje lehce nervózní. Zatím zůstáváme na čísle 57 v systému PES, to se nemění od 15. listopadu. Máme bohužel největší počet lidí za 10 let, kteří zemřeli. Já bych byl nerad, kdyby se před Vánoci ještě něco změnilo. Držme si palce a buďme skutečně disciplinovaní. Jediné řešení je vakcína. Budeme žádat o prodloužení (nouzového stavu) o 30 dnů," řekl na TV Nova.

Babiš tak odkazoval na index systému PES, od kterého se odvíjí plán rozvolňování. Na základě něho vláda v neděli rozhodla o přechodu ze čtvrtého do třetího stupně epidemické pohotovosti. Už ve čtvrtek se tak otevřou hospody, restaurace i všechny obchody. Restrikce k omezení šíření nákazy jsou však ve všech stupních systému vázány na nouzový stav.

Havlíček: Nouzový stav chceme do konce roku

V úterý bylo v Česku zaznamenáno 5176 nově potvrzených případů nemoci covid-19. Ačkoli se tedy denní přírůstek pohyboval stále v řádu tisíců, i tak to bylo zhruba o 700 méně než předchozí úterý.

Teď je tedy podle Babiše především třeba, aby byli občané opatrní, ačkoli ve čtvrtek přestane platit řada omezení. Pokud toho lidé nemusejí hned využít, Babiš by to podle svých slov ocenil. „Rozvolňování je strašně moc,“ podotkl.

Aktuálně platí nouzový stav do 12. prosince. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již dříve upozornil, že pokud by Sněmovna neodklepla jeho prodloužení, restrikce by se těžko vymáhaly.