Jsem těhotná a naočkovaná. Ne každé se to podaří

„Jakmile se o očkování těhotných začalo mluvit, přišla vlna dotazů. Rozdělil bych je asi do dvou typů. Jedny se ptaly, zda ano, či ne v jejich konkrétním případě. Ptaly se na specifické nežádoucí účinky. Obavám asi nejvíce dominovalo to, zda očkování nemůže mít negativní vliv na miminko. Bály se také případných teplot a předčasného porodu,“ popsal Právu reakci žen docent Ondřej Beran, zástupce přednosty Kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).

„Druhý typ otázek je, kam mají jít, když je odmítají očkovat. Píšou mi i ženy z Českých Budějovic nebo Teplic, že je odmítli naočkovat, a rozhodly se jet na vakcinaci k nám do Prahy. A to není správné, zvláště když těmto ženám hrozí rizikový průběh onemocnění včetně předčasného porodu. Mělo by to zůstat na jejich rozhodnutí. Troufám si odhadnout, že v tuto chvíli se nechává očkovat do deseti procent těhotných,“ doplnil Beran, garant očkování ÚVN v Praze, která má na starosti vakcinaci v Národním očkovacím centru v O2 universum.