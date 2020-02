Jméno pro loď – Morava, nebo Moskva?

Když byla v roce 1955 postavena, a to s využitím dílů z vyřazených brněnských tramvají, dostala jméno Moskva. Po roce 1989 byla přejmenována na jedno z brněnských partnerských měst Dallas. Pak se s ní už nepočítalo. Kvůli žádostem Brňanů o její záchranu nebyla prodána. V souvislosti s rekonstrukcí se nyní diskutuje o jejím přejmenování.

„Jsem pro návrat k názvu Moskva. Takto jsem ji stavěl. Má to svoji logiku,“ řekl Právu devadesátiletý Antonín Stejskal. Ten s kolegy coby elektromontér nainstaloval kdysi do plavidla jeho motor. Šlo o motor z vyřazené tramvaje německé výroby.

Ve hře byl i název Bratislava, ale ten zřejmě zapadne. Po Brněnské přehradě kdysi skutečně plula loď Bratislava. Byla vyřazena a dosud v moravské metropoli je, a to v centru U hrocha na břehu řeky Svratky v městské části Jundrov. Pak je ještě jeden možný název, a to Morava.

„Nechci hanit historii. Nicméně já jednoznačně hájím název Morava. Moderní lodě by měly být pojmenovány všechny po našich partnerských městech. Jedna historická je Brno a druhá by logicky měla být Morava, protože Brno je jejím hlavním centrem a bylo by dobré se k Moravě tímto způsobem přihlásit,“ řekl první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).