Jen v turistech to není. Soused vás nakazí spíš než Pražák, říká šéf trutnovské nemocnice

„Šance chytit covid od krajana z Trutnova je dnes paradoxně větší než od Pražáka nebo obyvatele jiného kraje. Promořenost na Trutnovsku je nejvyšší v republice a lidé by měli maximálně omezit sociální kontakty,“ říká šéf trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

Zařízení nyní provádí přes 600 covidových testů denně. Riziko vzroste s rozjezdem jarních prázdnin, kdy lze čekat invazi návštěvníků, které do hor přitáhnou ideální sněhové podmínky.

„Snažíme se na to přijít. Nelze říci, že jenom turisté mohou v horských okresech za vyšší počty nakažených. Každý pohyb obyvatel dnes představuje riziko, které lze snížit, pokud lidé budou důsledně dodržovat dané předpisy, což se neděje. Protiepidemická pravidla by všichni lidé na horách měli dodržovat odpovědněji než kdekoliv jinde,“ tvrdí Veronika Krejčí z Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

Turisté považují zimní aktivity na čerstvém vzduchu za něco, co jim pomůže posílit přirozenou imunitu. Pohyb po zaplněných svazích, na parkovištích a v běžeckých stopách ale může mít zcela opačný efekt a řada lidí si přiveze z promořených hor jako nechtěný suvenýr covid.

„Trutnovsko se třetí týden drží v počtu nakažených na republikové špici. Snažíme se to zmírnit. Můžeme jenom dokola apelovat, aby lidé dodržovali bezpečnostní opatření. Uzavřít nejrizikovější horské oblasti by nemělo smysl, jelikož jde o globální nákazu,“ podotkla Krejčí, podle níž dohled by měla zabezpečit policie.