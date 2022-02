Jedna z prvních ukrajinských maminek je v Praze

Lidé napříč celou republikou se v posledních dnech spojili v pomoci Ukrajině. Klíčové je nyní poskytnutí azylu těm, kteří prchají před nebezpečím k nám do Česka. V sobotu dorazili první z nich do Prahy. Jde především o ženy s dětmi, muži museli nastoupit do války a bojovat. Mezi prvními, kteří dorazili do Prahy, je Maria se svými dětmi. Ubytování jim poskytla městská část Praha 3.