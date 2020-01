Jako republikáni, obořil se Filip na Piráty, kteří interpelovali nepřítomného Babiše

V rámci dostavby se plánuje výstavba nové tribuny s velkým hokejovým zázemím a internátem pro mladé hokejisty. Začátek výstavby plánují v příštím roce. Probírali jsem možnosti, že by se stát podílel na investici do dostavby. Musí se ale zapojit město, kraj a majitel klubu.

Filip se do Pirátů opřel potom, co jejich poslankyně Olga Richterová vystoupila s dotazy na Babiše ohledně slev na jízdném. Chtěla vědět, proč se nevztahují i na invalidní důchodce. Předseda KSČM pirátské poslance nařkl z toho, že jejich cílem je zřejmě zabránit poslancům ostatních stran probrat jejich interpelace s ministry, kteří jsou přítomní.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš oponoval, že slevy na jízdném pro studenty a seniory vymyslel premiér, vystoupení Richterové bylo věcné a Filip by je neměl „emotivně a sprostě” hodnotit. „Co předvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, to je naprostý vrchol demagogie,” prohlásil pirátský poslanec Jan Lipavský .

Filip pak opět vysvětloval, že se nijak nezastává nepřítomnosti premiéra, ale zastává se ostatních poslanců, kteří chtějí debatovat o svých interpelacích. Ve Sněmovně se podle něho odehrává něco podobného, co v ní předváděli ve druhé polovině 90. let poslanci Sládkova Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa. „Občané to odměnili tím, že je v roce 1998 už do Poslanecké sněmovny nezvolili,” podotkl.