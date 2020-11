Jágrová: Všichni nemusí jít nakoupit v sobotu, neumřou. Na rozvolnění je ještě brzy

Klesají počty nakažených, reprodukční číslo kleslo na hodnotu 1, pozorujete nějaké výraznější změny v Praze?

Do včerejška (pondělí) nebyl pokles nijak výrazný. Jsou tam ale jiné ukazatele, které klesají a ty jsou prognosticky pozitivní.

Jak přesně se tedy v Praze projevují vládní opatření?

Optimistickým ukazatelem je to, že dochází k poklesu podílu pozitivních záchytů na počtu provedených odběrů. Zatím nemůžu říct, že by docházelo k poklesu počtu hlášení onemocnění ve skupině občanů nad 65 let, tam ta situace není horší, ale není ani lepší. To jsou dvě základní věci, podle kterých je možné usuzovat, jak se situace bude v nejbližší době vyvíjet.

Jak se bude podle vás vyvíjet? Číslo R klesá, počty nakažených již také nedosahují rekordů - je možnost přistoupit k mírnému rozvolnění, nebo by se mělo ještě naopak přitvrdit, aby se kýžený výsledek dostavil dřív?

Na rozvolňování je příliš brzy. Ukazatele jsou sice pozitivní, nicméně není tam zatím možné vysledovat nějaký pozitivní trend. Je to ukazatel z posledních několika dní a je stále potřeba, aby došlo k poklesu na určitou hranici, abychom mohli říci, že situace je dobrá.

Kdy by se podle Vás mohlo přistoupit k nějakému mírnějšímu rozvolňování opatření? Vidíte vy osobně nějaký milník?

Na to nedokážu odpovědět. Je na to příliš brzo a musíme počkat na to, jak se bude situace vyvíjet dál.

Nikdo nedodržuje rozestupy. Lidé si musí uvědomit, že je to potřeba Zdeňka Jágrová

Vláda nařídila navřít obchody v neděli, což minimálně v Praze způsobilo to, že se lidé hromadně nahrnuli do prodejen v sobotu a následně v pondělí. Řada odborníků toto opatření kritizovala s tím, že se mělo jít opačnou cestou, a to prodloužit otevírací doby, aby se lidé v čase rozmělnili. Jaký na to máte názor?

Ke kritice se úplně nepřipojím. Je důležité to, aby si lidé uvědomili, že je potřeba i v těchto situacích dodržovat rozestupy. Ty u nás nedodržuje nikdo. Všichni se nahrnou teď okamžitě do metra, na schody, do obchodů. Nikdo rozestupy prostě nedodržuje.

Je také důležité, aby si to lidé rozvrhli, kdy půjdou nakoupit. Jestliže půjdu nakoupit, nechci se v obchodě tlačit a mít možnost dodržet rozestup, tak půjdu asi v době, kdy předpokládám, že tam bude menší počet nakupujících. Nemyslím si, že všichni musí jít nakoupit v sobotu, nebo zemřou hlady.

Pořád jsme ve fázi nekontrolovatelného komunitního šíření. Tomu se snaží zamezit tvrdá vládní opatření, například omezení pohybu či zavření obchodů. Je možné i přesto říct, kde se v hlavním městě nákaza nejvíce šíří?

U všech vzdušných nákaz se Praha bere jako celek. Mobilita obyvatel je tak velká, že nelze určit, kde se pacient, který bydlí na Praze 9 a dojíždí do práce metrem na Prahu 5, nakazil.

Dobře, ale určit, zda se lidé nejčastěji v současné době nakazí v rodině či zaměstnání, můžete. Odkud máte nyní nejvíce hlášení?

V současné době je nejčastějším zdrojem nákazy rodina a na druhém místě je pracoviště. To je samozřejmě dané situací, protože nejsou otevřené restaurace, taneční kluby, bary či sportoviště. Jiné možnosti tedy téměř nejsou.

Již před časem se mluvilo o tom, že v Česku je několik případů, kdy se lidé po prodělání covidu znovu nakazili. Přesné číslo ale zatím nikdo neuvedl. Evidujete to nějak? Přece jen pokud hygiena někoho trasuje, tak musí v systému vidět, jestli už s ním pozitivitu neřešila v minulosti, nebo ne?

Ze systému se dá vytáhnout, kdo onemocněl opakovaně. Podle rodného čísla a data narození se takoví pacienti dají dohledat. Pokud se to podaří, tak jsme s nimi kontaktu a je možné provést vyšetření protilátek a zjistit nějaké další bližší informace.

Kolik takových případů je?

Myslím si, že jich je minimum. Celostátně vůbec nevím, a jestli jich v Praze bude do deseti? Určitě jich víc nebude.

Minulý týden jsem psal o tom, že moravskoslezští hygienici v době, kdy je situace špatná a zařízení i jejich zaměstnanci čelí vysokému tlaku, namátkově kontrolují nemocnice a sociální zařízení. Jak to vypadá v Praze, provádíte v současnosti také podobné kontroly?

Neprovádíme takové kontroly domovů pro seniory. Naše forma je trochu jiná. Snažíme se jim nabídnout metodickou pomoc ohledně nastavení protiepidemických opatření v objektu, kde se vyskytuje infekce.

Pokud je snížení počtu spojů adekvátní počtu cestujících, tak asi není co řešit. Zdeňka Jágrová

Takže neohlášeně nechodíte do nemocnic, kde chcete vidět nejrůznější dokumenty, jaká se používá dezinfekce a kdo jak nosí ochranné prostředky?

Abyste mohl opatření aplikovat správně, tak musíte vědět, zdali používají správný dezinfekční prostředek ve správné koncentraci, data expirace, zda mají dostatek osobních ochranných pomůcek, jakým způsobem manipulují s odpadem. Tyto základní informace potřebujete znát, abyste mohl říct „ano, tady je chyba a je potřeba ji napravit takhle”. Bez toho nemůžete někam přijít a začít jim vykládat, co mají dělat.

Ten pokyn, který vydala hlavní hygienička, se týká domovů pro seniory, nikoliv zdravotnických zařízení. My domovy seniorů kontrolujeme ve spolupráci s magistrátem a dalšími od začátku léta, takže před některými kraji máme náskok.

Bývalému ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO) se nelíbilo omezování počtů spojů pražským dopravním podnikem. Podle něj by se právě mělo jít naopak cestou navýšení, aby spoje byly prázdnější. Řešili jste to s podnikem nějak?