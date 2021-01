Imunita po prodělaném covidu by měla chránit i před britskou mutací, tvrdí imunolog Hořejší

„Imunita po prodělání bude fungovat téměř jistě i proti britské mutaci, mohou ale existovat nějaké mutace, u kterých to není úplně jisté,” řekl Novinkám Hořejší.

Zároveň ale upozornil na to, že ochrana po prodělání nemusí platit například u nedávno objevené tzv. jihoafrické mutace. „Ta by možná mohla být odolná vůči vakcinaci, není to zatím úplně jisté, ale zdá se, že bude opravdu odolná, a to bude průšvih,” doplnil.

Hořejší tak naraží například i na výzkum Národního institutu pro nakažlivé nemoci Jihoafrické republiky, který konstatoval, že tamní varianta je nejen nakažlivější než ta britská, ale také nebezpečnější než ostatní doposud objevené mutace, protože u poloviny sledovaných lidí protilátky nezafungovaly.

Chlíbek: Protilátky fungují i na britskou variantu

Stejný názor ohledně imunity proti britské variantě koronaviru zastává i epidemiolog, předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí epidemioogické pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Roman Chlíbek.

„Domnívám se, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to nemělo fungovat. Tak jako se předpokládá, že po očkování stávajícími vakcínami se vytváří protilátky, které jsou schopny neutralizovat jak tu klasickou, předchozí, variantu koronaviru, tak tu britskou mutaci, tak to samé by mělo fungovat i po prodělané infekci,” řekl Novinkám.

Pokud by tyto protilátky nefungovaly na novou mutaci, přestala by podle Chlíbka účinkovat i vakcína. „Zatím takovéto informace nejsou,” řekl.

Potvrzuje to například i americký výrobce vakcíny, jíž se očkuje i v Česku, společnost Moderna, která ve svém nedávném prohlášení ujistila, že její očkovací látka chrání i před britskou mutací.

Úplná ochrana, nebo jen lehčí průběh?

Člověk se získanou imunitou po nemoci by se podle obou odborníků neměl vůbec nakazit. Minimálně by jeho již existující buněčná imunita měla v případě opětovného nakažení zvýšit šanci na mírnější průběh onemocnění než tomu bylo u první nákazy. Případy, kdy se někdo nakazil znovu, existují, podle Hořejšího jde ale o výjimky.