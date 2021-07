I v Ostravě se očkuje bez registrace, lidé brali očkovací centrum útokem

„Byl to spontánní nápad. Šli jsme si s kamarádem koupit tady vedle boty. Tak jsme se hecli oba a nechali jsme se naočkovat. Asi nás hodně nalákalo i to, že tady mají tu vakcínu, kdy stačí jen jedna dávka. Je to ten Johnson & Johnson,“ ukazoval Právu dvacetiletý mladík, který si ale nepřál zveřejnit jméno.