I na svátky v práci. Laborantky se nezastavily ani o Vánocích

Byly mezi nimi i Vladimíra Hudecová s dcerou Hanou, které vzorky přijímají a zapisují do systému. „Děláme od šesti do šesti skoro každý den. Už je to druhý rok, co jsme i na svátky v práci. Letos to dopadlo tak, že jsme stáhli i dceru,“ vysvětlila Hudecová starší, která si tak dceru užije i díky covidu.