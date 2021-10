I jedno křeslo pro Piráty ve vládě je dost, míní Hraba ze STAN

„Určitě je veřejným tajemstvím, že nijak láskou k Pirátské straně nehořím, takže nedokážu odhadnout, jakou roli budou mít Piráti při vyjednávání o nové vládě. Myslím si, že by to mělo být adekvátní jejich volebnímu výsledku,“ řekl v neděli Hraba.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš tento týden uvedl, že předpokládá, že obě uskupení, která kandidovala v koalici PirSTAN, budou mít v nové vládě stejné zastoupení, a to i když mají Piráti jen čtyři poslance. Argumentoval, že podle koaliční smlouvy mělo být zastoupení ve vládě 1 pro STAN ku 2,5 pro Piráty.

„Nemyslím si, že by to mělo být půl na půl,“ uvedl v neděli Hraba. „I jedno je dost,“ doplnil pak na dotaz, o jaký poměr resortů by podle něj mělo jít.