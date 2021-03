Hyťhová si stěžuje na Okamuru, prý na ni sprostě řval

Podle Klause záminkou k výpadu proti jeho kolegyni bylo to, že Hyťhová napsala týden před hlasováním ve Sněmovně na sociální sítě o Okamurovi, že lže o tom, že SPD je jediná, která nepodporuje pandemický zákon.

Hyťhová, která byla zvolena do Sněmovny právě za Okamurovce, opustila toto hnutí loni v červenci a stala se členkou Trikolóry. Klaus, jak řekl, našel svou kolegyni v slzách.

Prý si to mám vyžrat až do října

Okamura toto obvinění odmítl. „Já jsem s paní poslankyní Hyťhovou dneska vůbec nemluvil, já jsem mluvil pouze s naší poslankyní Maříkovou, takže by bylo dobré, abyste si přestal vymýšlet a přímo lhát. Já tohleto vůbec nechápu, nerozumím tomu,“ popřel Klausovo tvrzení.

„Takové neurvalé chování je nehorázné, zejména k ženě. To by si nikdo ve Sněmovně už neměl dovolit,“ trvá na svém poslankyně, která již několikrát žádala o přesazení, neboť stále sedí mezi svými bývalými spolustraníky, právě vedle Maříkové.

„Vždy to bojkotovala SPD. Prý si to mám vyžrat až do října,“ dodala Hyťhová s tím, že ke své žádosti přiložila i záznam, kde je Okamura zachycen, jak se k ní chová.