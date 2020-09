Hygienička Jágrová: Roušky v obchodech budou dlouho

Ministerstvo zdravotnictví připravuje nějakou změnu metodiky, kterou bychom měli obdržet a připomínkovat. Pracuje se na tom, protože situace v různých zemích není srovnatelná. My jsme skutečně poctivě trasovali naprosto každého, což okolní státy vždy nedělají. Data pak nejsou srovnatelná a Českou republiku to poškozuje.

Byla to informace, která vycházela z dlouhodobé analýzy jednotlivých hlášených případů. Tady se nic nezměnilo.

Byla bych ráda, kdyby žádná další opatření nepřicházela, protože chápu, že je to už nyní složité. Jakmile se doplňují, tak je vždycky problematické, aby si na to lidé zvykli. A domnívám se také, že opatření, která mají efekty, a to hlavně roušky, jsou v podstatě naplněna. Není moc kam dál jít.