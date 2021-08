Hurikán Bartoš vtrhl se zpovědí na knižní pulty

„S volbami jsme to nespojovali. Byl to třetí titul v jedné řadě po knize rozhovorů s hudebníkem Davidem Kollerem a novinářkou Danielou Drtinovou. Milan Ohnisko měl původně naplánovanou knihu s herečkou Libuší Šafránkovou , což bohužel nedopadlo,“ řekl Právu Reiner.

„Nelze přehlédnout, že Ivan Bartoš je politicky činný, ale chtěli jsme s ním udělat rozhovor jako s člověkem, představit ho, jaký je doopravdy,“ uvedl nakladatel. „Kniha určitě nebyla naplánovaná k volbám, to je spíš náhoda. Není to volební materiál, je to autonomní knižní rozhovor,“ dodal pro Právo autor Milan Ohnisko.