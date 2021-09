Hřib vrací úder Zemanovi: Sám do Brna raději létáte, vyzvěte k rezignaci Havlíčka

„Mimochodem o žalostné dopravní situaci na této klíčové dopravní tepně svědčí i to, že pan prezident do Brna raději letěl 1. září letadlem, než aby jel autem po D1,“ doplnil primátor.

Hřib přičítá Zemanův dopis boji před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. „Za poslední roky, co si pamatuji, pan prezident o Pražany neprojevil žádný zájem. V rámci svých výjezdů za občany se Praze vyhýbal a ani nikdy nenavštívil ve své funkci magistrát. Výzvu k rezignaci tak vnímám jako pouhé zapojení pana prezidenta do předvolební kampaně a doufám, že si jej pan Babiš i vykáže ve své kampani, která už dávno přesáhla hranice slušnosti i vkusu,“ zkritizoval Hrad primátor.