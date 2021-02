Hřib: Praha změní vyhlášku, kvůli které strážníci vyhnali sáňkaře z Petřína

„Vyhánění dětí ze svahu je nesmysl. Ukázalo se, že existuje 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit. Vyhlášku bude nutné aktualizovat," řekl Hřib v reakci na postup městské policie.