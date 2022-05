Hřib: Praha další uprchlíky nezvládne

Ve čtvrtek jste dal vládě ultimátum, že pokud nebudou ukrajinští uprchlíci rozděleni z Prahy do krajů, zavřete asistenční centrum ve Vysočanech. Proč?

Neříkal bych ultimátum. Je to avízo manažerského rozhodnutí, které já vnímám jako naprosto nezbytné. Nemá smysl registrovat nové lidi v místech, kde nebude možné se o ně postarat. Ty kapacity v Praze už nejsou. Na to upozorňuji vládu už několik měsíců a v úterý byla nově představena vládní data, která považuji za alarmující. Z nich vyplývá, že hlavní město je jediné v třetím stupni zatížení a směřuje ke čtvrtému.

Je až čtyřnásobný rozdíl v počtu uprchlíků na tisíc obyvatel mezi Prahou a jinými kraji

Je vidět až čtyřnásobný rozdíl v počtu uprchlíků na tisíc obyvatel mezi Prahou a některými jinými kraji. Ceny bydlení byly pod tlakem už před agresí Ruska proti Ukrajině. Teď v kontextu energetické krize se dál zvyšují životní náklady.

Je tu problém i ve školství. S tím se snažíme městským částem pomoci, máme připraveny projekty modulových školek, ale to stále není správné řešení. Ve školách, které budou nově postaveny, budou jen ukrajinské děti a tam můžeme zapomenout na jakoukoli adaptaci a integraci, čímž si zaděláme na další problém.

Jaké vidíte řešení té situace?

Doufám, že pan premiér se tomu začne přímo osobně věnovat a vznikne mechanismus na přerozdělení uprchlíků do jiných krajů na celostátní úrovni. Pokud by premiér nezajistil efektní řešení na vládní úrovni, tak nám nezbyde žádný jiný manažerský nástroj než uzavřít krajské asistenční centrum. Je třeba nějakým způsobem vyrovnat propastné rozdíly mezi Prahou a jinými kraji.

Jednáte o tom s premiérem?

Poslal jsem panu premiérovi v úterý dopis, ve kterém jsem ho upozornil na situaci, odpověď zatím nedorazila. Pana premiéra jsem ve čtvrtek informoval o rozhodnutí krizového štábu o uzavření centra SMS zprávou, že čekáme do úterka. Dali jsme jim týden od odeslání dopisu. Máme realistická očekávání. Nečekám, že v úterý bude předložen kompletní plán, co a jak dělat se všemi detaily. Potřebujeme ale vidět nějaký signál, že vláda a pan premiér mají zájem se touto záležitostí vůbec zabývat a pracuje se na tom.

Jak ale bude situace vypadat po uzavření uprchlického centra?

Je to velice jednoduché: teď uvolňujeme ruce hlavnímu nádraží, které původně mělo fungovat jako informační stánek, na kterém měli být lidé z Ukrajiny navedeni, kudy se dostanou do asistenčního centra, k pokladně na cestu dál a podobně. Když bude cesta k centru zavřená, přijíždějící lidé budou nasměrováni na pokladnu Českých drah, dostanou lístek a pojedou do jiného města, kde je odbaví asistenční centrum v kraji, ve kterém bude ještě kapacita.

Je to záležitost, o které jsem mluvil s ministrem dopravy Martinem Kupkou, kterého jsem prosil o to, aby tento mechanismus na přepravu mezi Prahou a jinými krajskými asistenčními centry byl vytvořen. Na tom se pracuje a věřím, že se tak stane. I to uleví Praze, protože bude možné, aby uprchlíci snadno přejeli do jiného kraje.

Ministr vnitra Vít Rakušan ve Sněmovně zmiňoval, že chce uprchlíky motivovat, aby šli do jiných krajů. Víte jak?

Věřím, že vláda možnosti má, a rád si nechám představit cestu, jakou se chce pan pre­miér ubírat. Myslím, že toto opravdu není jen na ministerstvu vnitra. To je meziresortní záležitost, které se musí věnovat premiér. Není jiná možnost. Vnitro má na starost akutní reakci, tu řešíme, ministr nařídil hasičům stavět stanový tábor, tam už není jiná možnost. Dobré to není, ale nedá se nic jiného dělat. My se tady bavíme o dlouhodobém řešení toho, co migrační krize přináší. To jsou věci týkající se kapacit a samozřejmě to bude stát nějaké peníze.

Kdy bude stanové městečko v pražské Troji fungovat (rozhovor vznikl ještě před jeho sobotním otevřením - pozn. red.)?

Zprovozněno bude o víkendu. Má sloužit primárně jako čekárna pro ty, kteří jsou v procesu ověření dvojího občanství. To může trvat pár dní a jsme tam závislí na maďarské straně. V krajském asistenčním centru jim bude nabídnuto, jestli tu krátkou dobu nechtějí přečkat v tomto areálu, pokud nemají kde složit hlavu, než jim bude přiděleno vízum. Mohou ale čekat i úplně jinde, to je na nich.

Uvažujete o výstavbě dalších podobných míst?

Aktuálně ne.

Ministerstvo vnitra má mít rozjednaná další dvě kamenná ubytování. Jednali jste o nich?