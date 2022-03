Hřib: Na Vyšehradě řešíme jen utečence a jejich rodiny

Řešíme tady pouze obyvatele prchající z Ukrajiny, případně jejich rodinné příslušníky. Ostatní, kteří se sem dostávají z jiného důvodu, musí jít přes standardní pracoviště cizinecké policie a Odbor azylové a migrační politiky. Máme tu připraveny tlumočníky, jsou to tlumočníci z ukrajinštiny i znakové řeči.

Je tu postaráno o děti, jsou tu dva dětské koutky. Je tu pamatováno také na lidi se zvláštními potřebami – například handicapem. Upřednostňujeme těhotné ženy. Důležité je ale zdůraznit, že děti do 15 let sem vůbec nemusí. Stačí, když sem jejich rodič vezme papíry a všechno vyřídí.

Na hlavním nádraží je místnost na přečkání, je tam 40 lůžek a 70 židlí. Žádná administrativa. Je tam zajištěné jídlo a informace. Na nádraží často přečkávají ti, kteří čekají na další, navazující spoj – jedou do Německa, do Španělska, jinam v Česku. Kdo jede do jiného státu, tak vízovou proceduru tady vůbec nedělá.