Hradního kancléře může premiér odvolat, říká ústavní právník Wintr

Co se stane po 8. listopadu, kdy bude moci hlasovat nová Sněmovna a pokud se pak parlament usnese na aktivaci článku 66?

Pokud se Sněmovna a Senát usnesou na článku 66, který stanoví, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad, pak přejdou jeho pravomoci na předsedu Sněmovny a předsedu vlády. A to na tak dlouhou dobu, dokud Parlament nenabude dojmu, že prezident už tyto pravomoci vykonávat může a usnesení zruší. Zrušit jej ovšem na návrh prezidenta může i Ústavní soud, pokud by konstatoval, že bylo neoprávněné.

Tento stav může trvat až do konce funkčního období prezidenta (7. 3. 2023). Samozřejmě pokud prezident zemře nebo abdikuje, tak se jeho funkce uvolní a předseda Senátu musí vyhlásit nové volby. Ty se musí konat do 90 dnů od uvolnění. Do té doby prezidentskou funkci zastává předseda Sněmovny a vlády.

Nového premiéra by tedy pověřil a jmenoval nově zvolený předseda Sněmovny?

Ano, předseda Sněmovny má povinnost přijmout demisi vlády a pak jmenovat nového premiéra a ministry na jeho návrh.

Bude-li prezident Miloš Zeman trvale neschopný zastávat úřad, tak tento stav bude trvat až do roku 2023?

Ano, takto by to zůstalo až do konce funkčního období, tedy do 7. března 2023.

Může v mezidobí jeden z ústavních činitelů dělat personální změny v prezidentské kanceláři, například odvolat kancléře?

Ano, tuto pravomoc by měl předseda vlády. Všechny pravomoci na další ústavní činitele nepřecházejí. Například pravomoc jmenovat generály by neměl nikdo. Ale pravomoc rozhodovat o prezidentské kanceláři vyplývá ze zákona a ta přechází na předsedu vlády. Tedy klidně to udělat může. Kancelář prezidenta republiky bude nově poskytovat úřední podporu těm dvěma činitelům, kteří funkci reálně vykonávají, tedy předsedovi Sněmovny a vlády.

Může nová vláda ještě zatrhnout budoucím velvyslancům jejich slíbené diplomatické posty? Týká se to například exministra Adama Vojtěcha.