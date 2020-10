Ceremoniál 28. října letos na Hradě nebude

Upozornil také na to, že od samého začátku byl ceremoniál naplánovaný pouze ve Vladislavském sále, kam byli pozvaní pouze vyznamenaní, pan prezident a nutný personál.

Ministr Prymula ve středu uvedl, že pořádat ceremoniál, kde se předávají státní vyznamenání, je v tuto dobu nevhodné. Právě jeho resort uděluje výjimky ze stávajících opatření, kterou by slavnost potřebovala. Ve středu kvůli tomu s prezidentem mluvil.

Prezident Miloš Zeman se totiž opakovaně vyjádřil, že bude o předávání vyznamenání usilovat. Pokud by se tradiční ceremoniál neuskutečnil, byla by to podle něj urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných.