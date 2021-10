Hrabalova chata v Kersku má být zpřístupněna

Obě instituce nedávno podepsaly memorandum o spolupráci na zpřístupnění chaty Bohumila Hrabala veřejnosti.

Majiteli chaty jsou sousedé, kteří se tady o spisovatele starali a jimž bezdětní Hrabalovi chatu odkázali. V létě se majitelé rozhodli domek s prostornou zahradou prodat za necelých 12 milionů korun a nabídli ho v inzerci. Kraj a ministerstvo hned začaly jednat, aby chatu nezískal jiný zájemce.

„Chceme, aby se místo, kde žil a tvořil Bohumil Hrabal, stalo veřejně přístupným, aby lidé mohli vidět, kde vznikala jeho stěžejní díla,“ uvedla středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN). K tomu se přidal i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Je to poslední místo, kde žil Hrabal, figurovalo v jeho textech. Může to být centrum pro vzpomínku, ale i pro život literatury do budoucna,“ uvedl podle ČTK Zaorálek.

Podle něj česká literatura nemá tolik hvězd, které se prosadily ve světě. „V Lipnici máme objekt, který připomíná Jaroslava Haška. Kundera žije v Paříži. Objekt v Libni, kde Hrabal žil, neexistuje. Takže jediné, co zbylo, je areál v Kersku,“ upozornil Zaorálek.

Rozhodnou 29. listopadu

V krajském zastupitelstvu však není úplně shoda, zda objekt koupit. „Jedna část říká bezpodmínečně koupit, druhá, že pozemek je předražený a stavba již není ve stavu, v jakém byla za Bohumila Hrabala, a raději chtějí opravit silnice,“ uvedla hejtmanka. Připustila, že situace není jednoduchá, ale podobná příležitost by se podle ní už nemusela naskytnout a kraj by ji měl využít.

O záměru by měli definitivně rozhodnout krajští zastupitelé na jednání 29. listopadu. Pak by měl kraj chatu koupit a stát by měl přispívat na provoz a na vytvoření expozice. Bohumila Hrabala zatím připomínají i dvě dřevěné kočky na zdejší autobusové zastávce, v Hájence v televizi běží Slavnosti sněženek a osadou putují turisté po jeho stopách.

„Nějaké menší muzeum nebo připomínka by tady měly určitě být. Přece jen to byl jeden z našich nejznámějších spisovatelů a lidí by sem určitě přišlo dost. V létě i teď je tady celkem dost turistů,“ přitakal cyklista brzdící u Hájenky.

Kerská pivnice Hájenka, kde se odehrála slavná hostina ze Slavností sněženek a podávalo kančí se šípkovou i se zelím. Foto: František Petrák, Právo

Hrabal v chatě žil a tvořil v letech 1966 až 1996 a právě tady nejspíš vznikla celá řada jeho knih, od Postřižin, Něžného barbara až po Obsluhoval jsem anglického krále. Teď je objekt opuštěný a podle informační cedule v něm nejsou ani žádné předměty související se životem Bohumila Hrabala. To by se mohlo po vytvoření krajské expozice změnit.