Hotely se snaží přežít, dočasně se mění na nájemní byty

„Já jezdím do Prahy velmi často služebně, zhruba tak třikrát až čtyřikrát do měsíce, a když jsem narazila na internetu na možnost, že tady pronajímají i byty, tak jsme neváhala. A jsem velmi ráda, je to takový můj druhý byt tady v Praze a ušetří mi to spoustu času i peněz,“ popisuje nájemkyně Petra Urbanová, která pochází z oblasti Trutnovska.