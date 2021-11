Hostomský: Pětinu lidí k očkování nepřesvědčíte

V nemocnicích máme přes 3200 pacientů s covidem, denně umírá v posledních dnech přes 40 lidí. Podle některých expertů je dynamika vývoje nápadně podobná loňskému podzimu, jen s měsíční prodlevou. Jaký vývoj očekáváte?

To přesně nikdo neví. Sám jsem překvapen, že to šlo tak rychle nahoru. Předpovídal jsem, podobně jako řada mých kolegů, že díky proočkovanosti a přirozené imunitě bude nástup pomalejší, že to bude taková vlnka.

Hlavní rozdíl mezi loňským rokem je v tom, že je tu mnohem infekčnější varianta delta, která se dostává do více oblastí než původní virus předtím.

V nemocnicích se samozřejmě objevují i lidé, kteří jsou očkovaní. To by se ale v žádném případě nemělo brát jako důkaz, že očkování nefunguje, protože je jich obecně méně a mají mnohem lehčí průběh.

Zaměřil bych se na ty, kteří jsou v těžkém stavu na JIP. Tyto počty stoupají, ale ne tak rychle jako počty nakažených. Sledoval bych i počet obětí, který také stoupá.

Ve srovnání s loňským zářím, říjnem jsou ale tyto počty výrazně nižší. A v přepočtu na milion obyvatel jsou velice podobné jako v sousedních zemích.

To je pro mě argument, že to není tím, že bychom se my nebo vláda chovali špatně, ale epidemie v této geografické oblasti jde nahoru.

Přecenili jsme ochranu danou očkováním?

Vakcinace pomáhá. Původně jsme si ale představovali, že to bude dlouhodobější ochrana. Teď se zdá, že po půlroce, zejména u starších, začíná opadávat.

Jejich imunitní systém už není v tak dobré kondici jako u mladších. A třetí nebo i čtvrtá dávka, bude-li zapotřebí, tomu pomůže, což je podle mě rozumné řešení.

Pokud se díváme na těžké případy v nemocnicích, tak jsou to většinou starší lidé. Velkým rozdílem jsou však i dostupné léky, nejen vakcíny – máme tu už nějakou dobu monoklonální protilátky.

V Evropě i USA se schvalují také pilulky. To bude mít obrovskou výhodu i pro lidi, kteří nejsou vakcinovaní a pocítí první příznaky.

Někteří si to ale přeberou tak, že vakcínu nepotřebují, když mohou dostat lék.

Očkování bych každému doporučil a nic proti němu nemám. Nechat se vakcinovat je racionální přístup. Obavy z očkování jsou přehnané.

Občas jsou reakce na něj těžší, ano, ale statisticky ochranu poskytuje. Ta není absolutní, můžete virus znovu získat, ale ve velké většině případů máte lehčí průběh.

Je ale skupina lidí, dejme tomu dvacet procent, se kterými se nehne. Jedna možnost je udělat očkování povinné a nutit je, což se mi ale zdá politicky neprůchodné.

Léky jsou ale reakcí na nemoc, zatímco očkování dává dlouhodobější ochranu...

Objektivní data z celého světa teď ukazují, že úplně nejlepší ochrana, kterou můžete mít, je kombinace očkování a lehké formy nemoci. Jedna cesta – ta těžší a riskantní – je projít si infekcí, získat protilátky a potom dostat navrch očkování.

Já bych to ale dělal tak, a nejsem sám, že bych se nechal očkovat a pak bych se normálně vystavoval společenskému životu. Nijak se speciálně nechránit. Je jen otázka času, kdy se s virem setkáte.

Varianta delta je velice infekční. Bude to ale jen takový vánek, možná si pár dní poležíte, budete mít ale na víc než rok skutečně nejlepší ochranu, jakou můžete dostat. To je poslední stav vědy.

Někteří lidé ale naopak narážejí na to, že si nechali změřit protilátky a lékař jim kvůli tomu očkování nedoporučil. Co s tím?

Pokud covid prodělali před půlrokem, tak je vhodná doba dávat vakcínu. Když ale nemocí prošli nedávno, tak se doporučuje chvíli počkat, aby tam byl odstup. Ještě jsou tam dozvuky přirozené nákazy.

Když máte protilátky, tak je to dobré znamení, ale k tomu se nechte ještě očkovat. Tou kombinací získáte to nejlepší, co můžete.

Co říkáte na výroky, že by se měla podobně jako u prodělané nemoci časově omezit platnost očkování nebo že by se měl test při kontaktu s nakaženým týkat i lidí bez příznaků po očkování?

Je tam politický aspekt, kdy chcete očkované odměnit a povzbudit tak neočkované, aby odměny také měli.

Já bych ale ta opatření v podstatě zrušil a nechal to na dobrovolné bázi s tím, že se člověk rozhodne, jestli se nechá očkovat, nebo se nakazí.

Zrušil bych i roušky, ale ty trendy jsou teď opačné. Budou se nutit i očkovaní, aby se chovali, jako kdyby byli nakažliví.

A oni mohou částečně být, ale v daleko menší míře. Přehání se to, musíte nosit roušku a nechat se testovat. Pak to někteří lidé interpretují tak, že očkování tím ztratí výhodu.

Jak se tedy díváte na nynější opatření? Rakousko třeba pro některé aktivity přestalo testy zcela uznávat. Je to cesta, jak šíření viru zpomalit, nebo lidi aspoň přesvědčit k očkování?

Vůbec bych nepovzbuzoval k očkování mladé lidi nebo malé děti od pěti let. To si myslím, že je irelevantní. Soustřeďme se na starší neočkované lidi, kterým to může výrazně pomoci. Jinak je podle mě naprosto mylné vyvolávat opatření, která jsme tu měli loni a která příliš nefungovala.

Myslím, že doba se posunula a měl by teď být důraz na osobní odpovědnost. Lidé by měli posoudit sami svá rizika. Když se nechce někdo očkovat ani nakazit, tak ať zůstane doma. Už mi ale připadá nefér, aby lidé, kteří odmítají očkování, chtěli po zbytku, aby se omezoval.

Naproti tomu zaznívá, že teď je to spíš o společenské sounáležitosti. Těm, kteří končí v nemocnici, a nemuseli by, se na nákladnou péči skládají všichni. I ti, kteří jsou očkovaní a chovají se odpovědně.

Už v tom je to neférové. Ne­očkovaní z většiny zabírají místa v nemocnicích a na JIP. A když bude nějaká nutnost operací, tak bude méně míst a budeme tím více trpět my.

Tím by se na ně mělo apelovat, že je to jejich odpovědnost. Myslím si ale, že během pár měsíců to vyřeší ty léky. A i ti neočkovaní se tím pádem nebudou muset do nemocnice dostat, zejména rizikoví pacienti.