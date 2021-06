Hospody se už pomalu začínají plnit

Podle průzkumu společnosti Slevomat se do restaurací po jejich znovuotevření zatím nevydala desetina Čechů, kteří do nich chodili. Jedním z důvodů je obava z koronaviru. Pokud už se lidé rozhodnou „na jedno“ zajít, 75 procent z nich dá přednost posezení na zahrádce.

Potvrzují to i restauratéři. „Množství hostů je menší, je to poznat. I když si část lidí bere obědy stále do nosičů, je to méně,“ potvrdil Právu Jan Puczok, provozovatel Restaurace Džbán z Jiráskova náměstí v centru Ostravy.