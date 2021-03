Horák: Babiš je nemehlo. Před volbami bude chtít dokončit očkování a tvářit se, že vše zvládnul

Jak hodnotíte komunikaci vlády v poslední měsících? Vláda kvůli tomu čelí dlouhodobě kritice.

Není důležité, jak to vidím já, ale jak to vidí voliči. Víme, že v současné chvíli jsme na nejnižší úrovni důvěry v politiku, jenom jedenáct procent lidí věří v politiku. Čísla hnutí ANO i ČSSD klesají. ČSSD se dlouhodobě pohybuje pod pětiprocentní hranicí plus mínus jedno procento, to znamená, že je evidentní, že jim komunikace nefunguje.

Proč nefunguje?

Jsou tam dva aspekty. První je ten, že koronavirová krize je obecně velký problém. Viděli jsme, že i v Americe to asi stálo prezidenta Trumpa druhé volební období. Obecně ten, kdo je u vlády, je podroben kritice. Druhý důvod je, že řada těch opatření byla velice chaotických. Máme tu už třetího ministra zdravotnictví, dostal třetí vytýkají dopis, takže se asi schyluje k tomu, že budeme mít čtvrtého.

Vláda nedokázala působit konzistentně a nedokázala vyvolat důvěru, že ví, co má s tou epidemií dělat.

Podívejme se zpět na nedávné vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) o případném odvolání a neodvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Uvedl, že v březnu se to udělat nechystá, v dubnu to už ale nevyloučil. Jak to působí na lidi?

Působí to velice směšně v situaci, kdy vlastně všichni vědí, že ten požadavek na odvolání ministra Blatného jde od prezidenta republiky, protože Miloš Zeman se snaží hrát ruskou notu. Je to vidět i v případě dostavění atomové elektrárny. Babiše vlastně zahání do kouta, a ten se podle mě teď snaží nějak ministra Blatného psychicky terorizovat, aby odešel sám a on sám za to nemusel nést zodpovědnost. Tím by zároveň vyhověl Miloši Zemanovi a zároveň neztratil zbytek tváře, kterou ještě má.

Kdybyste byl mediálním poradcem vlády, co byste jí poradil, aby byla komunikace jasnější a předešlo se těm faulům, které tu v minulosti byly?

Já bych si vzal nějakou úspěšnou komunikaci z Anglie, z Izraele nebo z Německa. Tu byl opajcnul a tvrdě bych razil jenom jeden druh té komunikace. Tady je problém, že my každou chvíli jsme dělali něco jiného a není třeba něco vymýšlet. Jsou země, které to zvládaly lépe, tu komunikaci s občany. A tamní vlády takhle neztratily podporu. Takže já bych se podíval, jak se to dělalo ve světě, a vybral bych něco ze států, kde to zvládli dobře.

A máte nějakou radu, jak zlepšit komunikaci, aby se důvěra zvedla?

Měli bychom následovat příklad těch zemí, které si jako mluvčího opatření vyvolili nějakého uznávaného experta a politici se do toho nemíchali. Ovšem to by museli politici, v tomhle případě Andrej Babiš, přestat toužit na tom nasbírat nějaké body. To znamená, on v jednu chvíli prohlásí, že on je zodpovědný za ta opatření, že si to bere na triko. Když se to nepovede, tak říká, že všichni říkali, že se to má rozvolnit, tak to udělal, takže se zbavuje zodpovědnosti. Ti politici by měli důvěřovat odborníkům a nechat je, ať řídí ta opatření oni.

Pojďme k parlamentním volbám, které se budou konat v říjnu letošního roku. Je asi nesporné, že do voleb a do kampaní politických stran se výrazně promítne dění okolo koronaviru. Jak budou podle vás vypadat kampaně a na co se lidi mají připravit?

Celá politická komunikace Andreje Babiše byla založená na tom, že on je krizový manažer a odborník, který všechno zvládne na rozdíl od těch politiků, kteří nezvládnou nic, jsou to nemehla a tak dál. V tuhle chvíli se tím jeho chaotickým řízením ukázalo, že to nemehlo je on sám. Bude se proto snažit maximálně rychle dokončit očkování a potom se tvářit, že celá ta epidemie byla vlastně dobře zvládnutá. To je jediný způsob, jak by mohl pro hnutí ANO nabrat ta procenta zpátky.

Před čtrnácti dny ve výzkumu Kantaru pro Českou televizi už dokonce hnutí ANO přeskočili Piráti sami. Nejen teda v té koalici se Starosty, která už vede dávno. Takže on se bude snažit vrátit zpátky image schopného manažera a doufat, že lidi zapomenou na to, co se dělo předtím. Nevěřím že se mu to do toho podzimu povede.

Objevují se hlasy, že kampaň hnutí ANO, potažmo Andreje Babiše, bude velmi negativní vůči ostatním politickým oponentům. Vidíte to stejně?

V předchozích volbách, ať už šlo o prezidentskou volbu nebo parlamenetní volby, hrála velkou roli otázka migrace a migrační krize. Už teď vidíme, že Andrej Babiš opět začíná vytahovat argumenty, že jeho hlavní politický soupeř, kterým jsou v tuhle chvíli Piráti, znamená nekontrolovanou migraci. Šíří se různé řetězové maily o tom, že budou zabavovat starým lidem byty nebo jim tam nastěhují migranty. Takže tento narativ bude velice silný a bude Piráty vykreslovat právě jako nějaké nezodpovědné liberály, huliče trávy, vítače migrantů a tak podobně.

Co se dá očekávat od ostatních stran? Ty mají často, zkratkovitě řečeno, program antibabiš. Budou s ním pokračovat nebo přijdou s něčím novým? Co očekáváte vy jako expert?

Já bych jim doporučoval, aby to nedělali, protože Piráti vlastně vyrostli na tom, že se neustále prezentovali jako někdo, kdo má nějaká řešení. Kdo pracuje, kdo je pracovitý, ne že jejich hlavním cílem je svrhnout Andreje Babiše. Lidé dneska opravdu chtějí, aby ten stát rozkvétal, abychom se měli líp, aby tady rostly mzdy. Velká část této frustrace je v současné době z toho, že my jsme dvacet, třicet let po revoluci věřili, že brzy doženeme Německo a budou tu stejné mzdy jako na Západě.

To nám politici furt slibovali a lidé jsou zklamaní z toho, že někdo řídí kamion nebo náklaďák a bere třetinu toho, co má řidič v Německu za tu samou práci. Takže lidé stále chtějí abychom dohnali ekonomicky západní země a je jim v podstatě jedno, kdo to zařídí. To byl taky důvod jejich volby Andreje Babiše. Říkali si, že je to schopný podnikatel, který mluví několika řečmi, takže by to mohl zařídit. V tuhle chvíli v něj někteří ztratili důvěru, takže budou hledat někoho jiného, kdo to zařídí. A jim je skutečně jedno, jestli je to Babiš nebo někdo jiný.

Prezident Miloš Zeman vyhlásil volby už na konci loňského roku. To znamená že strany už musí započítávat veškeré svoje aktivity a svou prezentaci do 90milionového limitu. Vzniklo několik koalic - Piráti a STAN a trojkoalice ODS, TOP 09 a lidovců. Poškodí je nějak tady toto prodloužení období, do kterého musí se s financemi vejít?

Prezident Zeman volby vyhlásil takhle časně, protože od svých lidí na Ústavním soudě věděl, co se tam chystá, mám na mysli tu změnu volebního systému. Doufal tak, že je zastraší, aby s tím ještě před těmito volbami nepřišli.

Tohle máte potvrzené?

Nemám to potvrzené, ale běžně se to říká mezi lidmi, kteří situaci rozumí, takže oprávněně mám důvod se domnívat, že to bude pravda. Skutečnou pravdu ví pouze Miloš Zeman, jak jinak. A co se týká těch volebních výdajů, když Piráti dělali v roce 2017 kampaň, tak ta vyšla asi na šest až osm milionů korun.

Standardní politická kampaň se dá dobře udělat za 40 až 50 milionů. Samozřejmě můžete nakoupit billboardy po celé zemi a být všude viděn, ale jak se stalo třeba Jiřímu Paroubkovi, pak už se tomu lidé smáli a přelepovali ty billboardy tím, že třeba slíbí teplejší rána, že Slunce bude vycházet dřív a tak podobně.

Myslím si tedy, že do toho limitu se strany v pořádku vejdou a není důvod se obávat. Proto si taky myslím, že ten tah nebyl kvůli tomu, aby prezident strany nějakým způsobem omezil, protože ve skutečnosti by nejvíc omezil hnutí ANO, které investuje třeba do sociálních sítí daleko víc než ODS nebo Piráti. To oni jeli právě tu masovou kampaň, která měla ukázat sílu.

Piráti v poslední době řeší případ možného střetu zájmů svého místostarosty Prahy 3 Štěpána Štrébla, jehož rodinná firma dodávala ochranné pomůcky úřadům a institucím, v nichž sedí Piráti. Jak moc je to může poškodit a jak by tuto situaci měli řešit?

Mediálně to je samozřejmě velice nebezpečné. Kdyby firma jakéhokoliv zastupitele nebo politika prodávala státní správě zdravotnické materiály nebo cokoliv jiného, tak je tam samozřejmě podezření na konflikt zájmů. Měli by tuto situaci samozřejmě nějak řešit. Pokud by se takovýhle příkladů u Pirátů objevilo víc, může vzniknout podezření, že opět tam, kde se dostali do vedení, to využívají ve smyslu, že jsou někde u lizu a rozdávají si tam zakázky.