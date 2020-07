Hnutí ANO schválilo kandidátky. Kandiduje i Dostálová nebo Jandák

V čele jihomoravské kandidátky stojí dosavadní hejtman Bohumil Šimek. Ten původně jako lídr zamýšlen nebyl, ale poté, co hnutí v červnu opustil bývalý primátor Brna Petr Vokřál, který měl ANO do podzimních krajských voleb vést, Šimek povýšil a pokusí se tak místo hejtmana obhájit.

O znovuzvolení bude v Olomouckém kraji usilovat taktéž současný hejtman Ladislav Okleštěk. Do boje o hejtmanské křeslo se na Pardubicku pustí poslanec ANO Martin Kolovratník.

Vedení hnutí také schválilo kandidáty do Senátu. Vysílá tam například exministra zdravotnictví a šéfa Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka coby společného kandidáta s ČSSD či exministra kultury Vítězslava Jandáka, který v nedávném rozhovoru pro Novinky označil sociální demokracii za zoufalou.

Do boje o senátorské křeslo se na obvod Vyškov vydává také nový šéf jihomoravského ANO a ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl. Ze Sněmovny by pak do horní komory parlamentu rád přesídlil poslanec Jiří Mašek.