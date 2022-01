Hned, za měsíc, bůhví jestli. Tři odborníci, tři názory na konec covidových opatření

Podle Prymuly se dá uvažovat o zrušení všech opatření ve chvíli, kdy bude vlna nakažených SARS-CoV-2 na sestupné fázi. „To by mohlo být do měsíce. Úplně si nemyslím, že se zruší všechna opatření. Mohla by se zrušit opatření ve školách, mohlo by se zrušit testování ve firmách. Pokud tu tedy bude nadále cirkulovat virus. Pokud by tu nebylo nic, tak se zruší všechno,“ řekl Novinkám.

V úterý padl v Česku rekord v počtu nakažených SARS-CoV-2. Prymula věří, že se toto číslo během následujícího měsíce rapidně sníží. „Když se neobjeví nějaká nová mutace, tak tu velký problém nebude. A většina států půjde cestou, jakou se vydala Velká Británie nebo Španělsko,“ odhaduje.

Kdy se zruší tzv. covid pasy a otevře se možnost cestovat i pro neočkované, bude podle bývalého ministra zdravotnictví záležet na rozhodnutí Evropské unie. „Bude to harmonizováno na úrovni EU. Tam se sjednotila pravidla. Myslím, že to nebude rozhodnutí jedné konkrétní země, bude se k tomu muset postavit Evropa jako celek,“ poznamenal.

Posílat zdravé děti do karantény, protože jsou nakažené omikronem, nedává moc smysl imunolog Jiří Šinkora

Šinkora: Certifikáty zrušit hned, respirátory nechat

Šinkora by s rušením opatření na nic nečekal. Protože prozatím stoupají jen počty nakažených, nikoliv hospitalizovaných, není podle jeho názoru verze koronaviru omikron nebezpečná. Pokud by se situace změnila, pak by se k omezením vrátil.

„Já bych opatření zrušil, ale byl bych velmi opatrný a vše sledoval. Nevím, zda je na pořadu dne zrušit i testování ve firmách. To je politické rozhodnutí. Posílat zdravé děti do karantény, protože jsou nakažené omikronem, nedává moc smysl, protože v podstatě je to tak nakažlivé, že když se to vyskytne na lyžáku u jednoho, tak ti další už to mají také,“ řekl Novinkám Šinkora.

Jako první věc by podle něj mohly přestat platit certifikáty o prodělaném očkování, kterými se podmiňují návštěvy restaurací nebo kulturních akcí. „Certifikát neříká vůbec nic, jen to, jestli jste prodělala virózu či byla očkovaná. I očkovaný se může nakazit a roznášet to dál,“ upozornil Šinkora.

Covid pasy pak pokládá za čistě zbytečný politický nástroj. „Virus nemůžeme vymýtit ani porazit očkováním. Tak nevím, proč proti němu tak bojujeme. Proti něčemu, co dělá rýmu,“ podotkl. Že by se z omikronu vyvinul smrtící virus, se příliš nebojí.

SARS-Cov-3 by byl masakr

„Jsme tak promoření, že SARS-CoV-2 rozpoznáváme jako cizorodý virus. Další varianty budou podobné jako omikron. Virus doputoval do stadia slušného lidského koronaviru. Vyloučit nemůžeme sice nic, ale je to nepravděpodobné. Obávat se můžeme leda vzniku SARS-CoV-3. To by pak byl stejný masakr, jako byl SARS-CoV-2 na začátku,“ poznamenal Šinkora.

Dá se očekávat další vlna hospitalizací a úmrtí Imunolog a mikrobiolog Václav Hořejší

Nošení respirátorů by prozatím nechal například v obchodech, nebo v hromadné dopravě. „Já nosím respirátor vždy. Máme pořád poměrně velkou skupinu neočkovaných seniorů, kteří si myslí, že jsou mistři světa a mladíci. Oni mohou být, ale s menší pravděpodobností. Snažil bych se chovat tak, abych nemoc nešířil. Kýchnout si v autobuse bez respirátoru je čuňárna,“ poznamenal Šinkora.

Chřipka je něco úplně jiného

Domnívá se, že cesta, aby se proti koronaviru očkovalo sezonně stejně jako proti chřipce, není správná. „Srovnávat koronavirus s chřipkou je jako srovnávat rybu se slonem. Když chytíte SARS-CoV-2, tak si vytvoříte komplexní imunitu proti všem jeho virovým proteinům. Ani dvě tři mutace nemění nic na tom, že vaše buňky se snaží zabít všechno, co je napadené tím SARS-CoV-2,“ řekl Novinkám.

„Až se objeví SARS-CoV-3, tak to bude jiný koronavirus, tak začínáme znovu. Ale dokud to budou jen varianty SARS-CoV-2, tak je to pořád to samé, jen malinko změněné. Kdežto chřipka přichází každý rok úplně jiná. H1N1 a H1N5 je úplně jiná. Loňská imunita je vám k ničemu,“ dodal.

Hořejší: Pokud nebude vlna hospitalizací, bude to zázrak

Imunolog a mikrobiolog Václav Hořejší podporuje stávající opatření ministerstva zdravotnictví. Na rušení opatření je podle něj brzy.

„Dá se očekávat další vlna hospitalizací a úmrtí. Pokud se tak nestane, tak to bude zázrak,“ napsal Novinkám.

Kdy se bude moci Česká republika vydat po stopách Velké Británie nebo Španělska, které se rozhodlo od opatření upustit, záleží podle Hořejšího na tom, jak bude vlna hospitalizací a úmrtí vypadat. „Až pomine, bude teprve čas na skončení těch opatření. Nebo když se stane zázrak a během tří týdnů žádná vlna hospitalizací nebude,“ dodal pro Novinky.

V Česku za úterý testy odhalily 42 073 nakažených, z toho 39 614 připadá na nové případy a 2459 na podezření na opakovanou nákazu.