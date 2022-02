Hledají Mendelovu bustu, měla skončit v močále

Na to, zda skulptura vůbec existovala, panují protichůdné názory. Na jedné straně jsou členové spolku. „Prameny písemné nejsou, odkazovali jsme se na výpovědi několika svědků a nedávno jsem to měl potvrzeno také od syna člověka, který u toho byl,“ řekl jeden z iniciátorů pátrání Jiří Kucharz, který se domnívá, že šlo o bustu na kamenném podstavci. „Alespoň se mluví o bustě a o tom, že to tahali koně, takže to asi byla nějaká větší konstrukce,“ poukázal.

„Po válce, když sem přicházelo české obyvatelstvo, tak všechno, co připomínalo tu dobu, se likvidovalo. A bohužel ta socha zřejmě taky,“ poznamenal s tím, že právě do močálu tehdy lidé naházeli kdeco.

Zda uspějí, není jasné. Bývalý dlouholetý starosta Vražného Vladimír Nippert má za to, že ne. „Je to podivná záležitost, protože neexistují žádné písemné doklady, které by svědčily o tom, že by něco takového ve Vražném, potažmo Hynčicích, za první republiky, za protektorátu, za Němců stálo. Nejsou ani žádné fotky nebo pohlednice, které by to potvrzovaly,“ vysvětlil, proč mu tvrzení o bustě přijde spíše jako nesmysl.