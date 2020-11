Hlavně zodpovědně, shodli se experti po jednání se Zemanem na rozvolňování

„Chceme postupovat tak, abychom mohli jít směrem k rozvolnění v době, kdy to bude bezpečné,“ uvedl Blatný, aniž by predikoval, jak vláda rozhodne. Kabinet se podle něj bude rozhodovat na základě dat.

Prymula dodal, že ministerstvo musí rozhodovat předvídatelně a rovněž s ohledem na udržitelnost stavu. Nebylo by podle něj dobré, aby se obrazně šlapalo na plyn a záhy opět na brzdu.

Do konce roku by se neměla měnit tabulka protiepidemického systému (PES). „Nechceme rozebírat psa,” uvedl Blatný na kritiku, že velké obchody mohou prodávat i sortiment, který by mohl být nabízen i v malých obchůdcích, které však musí být podle systému uzavřeny.