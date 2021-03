Havlíček: S častějším testováním počkáme na výsledky dalších testů

Podniky nad 250 zaměstnanců mají za sebou dvě kola testování, třetí dokončí v pátek. Firmy s 50 až 249 pracovníky budou mít třetí kolo za sebou příští pondělí. Společnosti s deseti až 49 zaměstnanci musejí první cyklus testování zvládnout do pátku.

Firmy by měly mít zatím možnost získat příspěvek 60 korun na test z veřejného zdravotního pojištění. Maximálně si budou moci nárokovat příspěvek na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Podle Hospodářské komory průměrná cena samotestovací sady ale vysoce převyšuje dotaci. Ta by tak podle ní měla být alespoň 100 korun, úhrada by se následně měla upravovat podle cen na trhu. Aktuální průzkum komory ukázal, že u povinného testování považuje 52 procent podniků za problém právě dodatečné náklady.