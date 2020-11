Havlíček: Připravujeme se na otevření. Teď jde o pár posledních dní

Vláda se připravuje na to, že by se mohlo Česko přesunout do třetího stupně v protiepidemickém systému PES v pondělí 30. listopadu. Spolu s tím by se otevřely všechny obchody, služby i restaurace. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) Novinkám napsal, že se nyní pracuje na detailním scénáři. Jde tak o několik posledních dnů, kdy je v Česku téměř vše zavřené.